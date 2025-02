Ennesima aggressione ai danni degli agenti della Municipale ad opera di un parcheggiatore abusivo. Questa volta è successo all’esterno dell’ospedale Santobono, dove nelle ore serali i posteggiatori non autorizzati possono reclamare fino a 10 euro per una sosta. Una vera e propria estorsione.

Napoli, parcheggiatore abusivo prende a calci vigile urbano al petto: arrestato

Gli agenti Antonio Guerriero e Elena Murolo, a bordo dell’autoveicolo della Polizia Municipale, da giorni avevano notato il traffico di auto intercettato dal parcheggiatore abusivo davanti all’ingresso dell’ospedale Santobono, in via Caiazzo, nel quartiere Vomero. La zona è caratterizzata da un flusso costante di veicoli, con genitori preoccupati che cercano un posto auto il più velocemente possibile per raggiungere i propri cari e i piccoli bisognosi di cure.

Gli agenti Guerriero e Murolo, dopo aver monitorato il parcheggiatore abusivo per giorni, sono intervenuti ieri pomeriggio, cogliendolo in flagranza di reato e richiedendo il supporto di una pattuglia. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha reagito con minacce e spintoni. Successivamente identificato come S.G., pregiudicato originario di Quarto, ha dato vita a un’escalation di violenza.

Il parcheggiatore abusivo ha continuato a inveire contro gli agenti con minacce e sputi, arrivando persino a colpire al petto con ripetuti calci l’agente Antonio Guerriero. Immobilizzato dagli agenti, è stato condotto presso gli uffici dell’Unità Operativa Vomero e arrestato in flagranza di reato. Nonostante la situazione, S.G. ha mantenuto un atteggiamento ostile, minacciando gli agenti presenti e dichiarando l’intenzione di incendiare gli uffici della Polizia Locale. Il Pubblico Ministero di turno, Domenico Musto, ha disposto il giudizio per direttissima per l’aggressore, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.