Un presunto “parassita killer” potrebbe essere la causa della morte di centinaia di pesci nella zona orientale del Golfo di Napoli, secondo quanto riportato da Fanpage.it.

Napoli, parassita killer dietro la moria di pesci: la conferma dalle analisi

Gli esemplari deceduti, appartenenti alla specie delle alacce, sono stati scoperti sulla spiaggia dell’ex Municipio di San Giovanni a Teduccio nell’ultima settimana, con testimonianze video fornite dai comitati locali.

Dalle analisi di laboratorio effettuate sui campioni raccolti l’8 febbraio 2024 dagli ispettori dell’Asl Veterinaria di Napoli, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha formulato l’ipotesi di un’infezione parassitaria specifica per questa specie ittica, ritenuta non nociva per l’uomo. L’Arpac ha inoltre avviato un’indagine sulla questione.

La comunità locale è stata profondamente turbata dalla moria di pesci avvenuta lungo la spiaggia di Napoli est, con immagini forti condivise in un video da Antonio Vitolo, membro del Comitato Storico 2003.

In seguito a questo evento, le autorità hanno immediatamente iniziato le indagini, come riportato da Fanpage.it. L’Arpac ha intrapreso analisi sulla qualità delle acque marine e sono stati raccolti campioni dei pesci morti per essere esaminati all’Unità Operativa Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al fine di individuare la causa esatta della morte.