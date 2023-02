All’interno di un pacco, che stava per essere spedito, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno scoperto un Rolex modello Datejust e 185.645 euro in contanti. I militari dell’arma sono intervenuti in un centro di spedizione della città e sono riusciti a bloccare l’invio giusto in tempo.

Napoli, pacco sospetto al centro spedizioni: all’interno c’erano Rolex e 180mila euro in contanti

L’operazione è stata resa possibile grazie ai controlli e a un capillare monitoraggio dei centri di spedizioni della città e del web, in particolare dei marketplace in cui si vendono e si acquistano prodotti di ogni genere. Subito sono partiti gli accertamenti del caso da parte dei militari dell’Arma, che hanno immediatamente appurato come il prezioso orologio fosse provento di una rapina. Contestualmente, i carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per risalire all’origine e alla destinazione finale del pacco.

Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno denunciato per riciclaggio e ricettazione due uomini incensurati – un 43enne e un 40enne di Napoli – che sono risultati titolari della spedizioni. Da una ulteriore analisi è emerso che i redditi percepiti dai due uomini sono sproporzionati in relazione all’ingente quantitativo di denaro sequestrato.