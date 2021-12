Cade nella tromba dell’ascensore mentre era a lavoro, tragedia sfiorata a Napoli. Solo l’immediato intervento dei sanitari ha evitato il peggio. L’uomo è stato imbracato e tirato su dagli operatori del 118 intervenuti in piazza Municipio dove l’operaio era impegnato in un edificio in costruzione.

Tragedia sfiorata a Napoli

La vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

La notizia è stata resa nota dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate attraverso un post su Facebook. “Bravi ragazzi! Siete il nostro orgoglio”, commenta l’associazione.