Napoli, omicidio nella notte ai Decumani: uomo ucciso a coltellate in via dell’Anticaglia

Omicidio nella notte nel centro storico di Napoli. Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita in via dell’Anticaglia, nel cuore dei Decumani, con diverse ferite da arma da taglio. La vittima, secondo le prime informazioni, aveva precedenti penali. Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto dopo una segnalazione per una presunta rissa.

Napoli, uomo ucciso a coltellate in via dell’Anticaglia

Quando le volanti della polizia sono arrivate sul posto, le persone eventualmente coinvolte nella lite si erano già allontanate. Gli agenti hanno trovato il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto, in una pozza di sangue. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. La zona è stata sottoposta agli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e individuare chi l’abbia colpita. Al momento non sono stati resi noti elementi sufficienti a chiarire con certezza il movente.

Guanti, passamontagna e scooter: gli elementi al vaglio degli investigatori

Sulla scena sono stati rinvenuti alcuni oggetti ritenuti potenzialmente utili alle indagini: un paio di guanti in lattice che l’uomo avrebbe ancora indossato, un passamontagna abbandonato e uno scooter con la targa occultata. La loro presenza e l’eventuale collegamento con il delitto sono oggetto di verifiche.

La Squadra mobile sta esaminando anche l’ipotesi che la vittima fosse in procinto di compiere un’azione criminale e sia stata sorpresa e aggredita. Si tratta di una pista investigativa, non di una dinamica accertata. Resta aperta la possibilità che il delitto sia maturato in altre circostanze, compresa una lite o un regolamento di conti.

Le indagini della Squadra mobile

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i movimenti dell’uomo prima dell’aggressione e identificare le persone presenti in strada al momento dell’allarme. L’attenzione si concentra sui reperti recuperati e su ogni elemento utile a stabilire la successione degli eventi. La vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle strade del centro storico, già teatro in passato di episodi di violenza armata nella zona dell’Anticaglia. Saranno gli accertamenti della polizia a chiarire le responsabilità per l’omicidio.