Francesco Pio Valda è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio volontario di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo di 19 anni ucciso nella notte del 20 marzo 2023 all’esterno degli chalet di Mergellina.

Napoli, omicidio di Francesco Pio Maimone: inflitto l’ergastolo a Valda

La sentenza è stata accolta al Tribunale di Napoli con un applauso in aula, mentre i genitori della vittima, visibilmente commossi, si si sono stretti ai parenti più cari. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli, Maimone è stato colpito a morte per errore durante una rissa scoppiata per futili motivi: una birra versata accidentalmente su una scarpa avrebbe innescato la lite. Francesco Pio Maimone, estraneo alla disputa, è stato raggiunto da un colpo di pistola al cuore esploso da Valda.

All’esterno del Tribunale, i familiari della vittima hanno affisso striscioni in memoria del giovane, con messaggi come “Pio sarai sempre con noi” e “Giustizia per Kekko Pio”. Il padre di Maimone ha lanciato un appello ai giovani: “Deponete le armi e credete nella giustizia: la vostra strada porta alla morte, in carcere oppure in strada”. La madre della vittima ha aggiunto: “Tutti i sogni di mio figlio sono stati spezzati da un balordo. E allora ai ragazzi dico guardatevi intorno e guardate il dolore dei vostri genitori”. Ha inoltre sottolineato che Valda non ha mai chiesto scusa per il suo gesto.

La precedente condanna

La condanna di Valda non si limita all’omicidio di Maimone. Recentemente, il ventenne è stato anche condannato a 15 anni e 4 mesi di carcere per associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, nonché detenzione di armi ed esplosivi, in relazione alla sua appartenenza al clan Aprea-Valda, attivo nella periferia est di Napoli. La sentenza rappresenta un momento di giustizia per la famiglia di Francesco Pio Maimone e un monito sulla necessità di contrastare la violenza giovanile e la cultura delle armi.