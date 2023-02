Omicidio a Napoli oggi 6 febbraio. Poco fa a Ponticelli in viale Margherita, altezza farmacia, i sicari sono entrati in azione uccidendo un 33enne, Federico Vanacore.

Napoli, omicidio a Ponticelli in viale Margherita

La vittima è un uomo già noto alle forze dell’ordine. Secondo una primissima ricostruzione, il 33enne era a Ponticelli all’interno di una Fiat 500 X quando alle 16 e 30 è stato raggiunto da almeno quattro colpi d’arma da fuoco nei pressi di una farmacia e di una filiale di Intesa San Paolo. I killer si sono dileguati facendo per dire le proprie tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso del 33enne. Ancora ignoto il movente, ma le modalità di esecuzione fanno pensare a un omicidio di matrice camorristica.

Chi è la vittima

Federico Vanacore fu già protagonista delle cronache locale lo scorso novembre quando fu gambizzato al Rione Traiano. Secondo gli investigatori, dietro l’agguato all’epoca ci fu un debito non saldato. Vanacore riferì agli inquirenti di essere nel rione per andare a far visita ad alcuni parenti. I poliziotti non credettero alla versione fornita dalla vittima e avviarono subito le indagini per fare luce sul movente. Purtroppo, però, oggi l’epilogo: il 33enne è stato ucciso.

Il precedente

L’ultimo omicidio a Napoli risale al 26 gennaio scorso, quando sotto i colpi dei killer fu ucciso il reggente del clan Mazzarella alle Case Nuove, Rocco Tommaselli, ex rapinatore di Rolex raggiunto da colpi d’arma da fuoco non lontano da piazza Garibaldi. Il 23 gennaio invece fu vittima di un agguato a Melito Vincenzo Nappi, 57enne ed esponente di spicco del clan degli Scissionisti.