Nuovo colpo all’ufficio postale di via Argine a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Ignoti si sono introdotti all’interno dei locali e hanno svuotato bancomat e casseforti. Non quantificato ancora il bottino.

Napoli, nuovo colpo all’ufficio postale: svuotati bancomat e casseforti nella notte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Poggioreale dopo la segnalazione del personale che ha fatto la drammatica scoperta all’apertura degli uffici. I malviventi sono penetrati all’interno dopo aver divelto la grata del bagno posteriore dell’istituto.

Indagini in corso, danno in corso di quantificazione ma pare si tratti di una ingente quantità di denaro. Lo scorso 2 marzo i malviventi avevano preso di mira la stessa sede delle Poste Italiane svuotando il caveau per un bottino vicino al mezzo milione.