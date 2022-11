Trovato impiccato nel suo negozio di ortofrutta. Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di un negoziante di 51 anni di via Consalvo, a Fuorigrotta. Indaga la Polizia di Stato.

Fuorigrotta, ritrovato impiccato nel suo negozio: si indaga

Secondo quanto riporta Il Mattino, questa mattina il cadavere è stato rinvenuto tra le mura del suo negozio. Da anni l’uomo gestiva un’attività di vendita di frutta e verdura al dettaglio in via Consalvo. Sono avvenuti i sopralluoghi della Scientifica della Polizia, che nel frattempo ha avviato un’indagine. La pista battuta è quella del suicidio, ma non si escludono altre ipotesi. Tuttavia il 51enne, che lascia una moglie e due figli, entrambi minorenni, non ha lasciato alcun biglietto né indizi che lasciassero presagire il suo gesto estremo.

Nel negozio gli investigatori hanno ritrovato anche il materiale usato per l’impiccaggione, tra cui alcuni pali di legno e una corda. Il materiale è finito sotto sequestro. La salma dell’uomo, nel frattempo, è stata trasportata nel reparto di Medicina Legale del Policlinico federiciano di Napoli, al Vomero. Secondo i parenti, il fruttivendolo non aveva manifestato negli ultimi tempi segnali di squilibrio mentale o la volontà di togliersi la vita. Un giallo che dovrà essere risolto attraverso un’inchiesta.