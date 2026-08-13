Giugliano, stretta sulla movida: Polizia Municipale in strada fino all’una di notte nei weekend

Più controlli serali e notturni nelle zone della movida di Giugliano. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto “Movida in Sicurezza 2026”, che prevede il potenziamento della presenza della Polizia Municipale nelle aree più frequentate del centro, con particolare attenzione ai fine settimana. Ad annunciarlo è il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, che sottolinea la volontà dell’amministrazione di garantire una maggiore presenza degli agenti anche oltre il normale orario di servizio.

Movida a Giugliano, controlli fino all’una di notte

Il progetto prevede servizi dedicati nelle ore serali e notturne. Nei mesi di settembre e ottobre gli agenti della Polizia Municipale saranno impegnati fino all’una di notte, mentre a novembre i servizi saranno garantiti fino a mezzanotte. I controlli partiranno dalle zone nelle quali si concentra maggiormente la movida cittadina: Piazza Gramsci, via Labriola, via Iodice, via Vittorio Veneto, Piazza Matteotti e via Roma. Si tratta di strade e piazze frequentate ogni sera da giovani e famiglie, dove l’obiettivo dell’amministrazione è rafforzare i controlli e garantire il rispetto delle regole.

Oltre 31mila euro per “Movida in Sicurezza 2026”

Il progetto dovrà fare i conti con la carenza di personale che interessa il Corpo della Polizia Municipale di Giugliano, una situazione che, soprattutto durante i fine settimana, rende più complessa l’organizzazione dei servizi oltre l’orario ordinario. Nonostante le difficoltà, l’amministrazione ha deciso di destinare oltre 31mila euro all’iniziativa, predisponendo servizi specifici per incrementare la presenza degli agenti sul territorio. Il sindaco ha evidenziato il lavoro svolto dall’assessore Alfonso Sequino e dal comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone per arrivare all’approvazione del progetto.

Il sindaco D’Alterio: “Una presenza di cui Giugliano aveva bisogno”

«Per troppo tempo, a Giugliano, la sera ha significato una cosa precisa: non avere la Polizia Municipale per strada oltre il normale orario di servizio. Oggi questo lo cambiamo», ha dichiarato il sindaco Diego D’Alterio. Per il primo cittadino, portare gli agenti in strada nelle ore serali significa recuperare una presenza delle istituzioni ritenuta necessaria soprattutto nelle aree maggiormente frequentate. «Non risolveremo tutto in una notte – conclude D’Alterio – ma ciò che abbiamo approvato oggi, per anni è sembrato impossibile».