Napoli piange il macellaio Ciro: è stato stroncato da un malore improvviso

Lutto a Napoli per la morte improvvisa di Ciro Pezone. L’uomo, macellaio di professione, molto conosciuto in città è deceduto dopo aver accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

A colpire Ciro sarebbe stato un arresto cardiaco che gli è risultato fatale. L’uomo si è accasciato al suolo ed è spirato praticamente sul colpo. La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web. L’uomo era molto conosciuto anche nell’area nord di Napoli. Per un periodo, infatti, ha lavorato come addetto alle carni presso l’MD di Melito.

Sono già decine i messaggi comparsi sui social per salutare per l’ultima il noto macellaio: “Sto da ieri sera scioccata, senza parole e come mi sono addormentata cosi mi sono svegliata con tante lacrime per te. Non si può morire così, sembra surreale questa tua perdita… avrei voluto tanto darti l’ultimo saluto ma questi chilometri di lontananza non me lo permettono sei stato un vicino di casa speciale anzi come ti ho sempre chiamato io “O CUMPAGN MI” e non meritavi questo… non ho parole ma solo tanto dolore, che tu riposa in pace, ti voglio bene assai”, scrive Emiliana. E poi ancora: “E pensare che tu eri uno dei pochissimi che anche nei momenti neri mi strappavi un sorriso; sempre allegro, sempre disponibile, da sempre AMICO! E mò come faccio la sera quando sto chiudendo la serranda e non passa nessuno che urla “LINOOOOOOO” Mi mancherai Macellà, sei stato un grande uomo e quando festeggeremo lo scudetto ti prometto che porterò la tua foto sul petto, perchè ci dovrai essere anche tu…Buon viaggio fratello e salutami Papà”, scrive Lino.