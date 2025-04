Napoli, morto il maestro Roberto De Simone: aveva 91 anni

È morto all’età di 91 anni Roberto De Simone, regista, cantore e autore nonché maestro della cultura e la tradizione partenopea. Si è spento nella sua abitazione di via Foria, dopo l’ultimo ricovero di qualche settimana fa per una polmonite che sembrava aver superato. L’età e gli acciacchi non gli hanno lasciato scampo.

De Simone lascia una preziosa eredità artistica e culturale, sopratutto popolare. La sua opera più celebre di sicuro è la “La Gatta Cenerentola” che rappresenta uno dei capolavori teatrali e musicali contemporanei più preziosi e di alto valore.

Il maestro, in questa opera fiabesca e popolare, ha espresso al massimo la sua passione per la cultura popolare, per Giovan Battista Basile, per il dialetto napoletano e per la musica. L’incontro che segna la svolta non solo dell’artista, ma anche del teatro napoletano, è stato l’incontro nel 1967 di De Simone con un gruppo di musicisti tra cui un giovane Peppe Barra, interessati, come lui, alla musica popolare.

Nasce un sodalizio importante, cioè, quello tra la Nuova Compagnia di Canto Popolare e Roberto De Simone. Una produzione prolifica quella del maestro che ha da qualche tempo si era rinchiuso nella riservatezza pur lasciando un segno indelebile nell’arte e nella cultura.