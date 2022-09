Napoli in lutto per la prematura scomparsa dell’avvocato Gaetano Baccari. Il noto professionista è deceduto all’età di 51 anni. Nella sua lunga carriera si è occupato di processi importanti, come quello relativo ad Aniello Mormile che andò contromano in Tangenziale.

Napoli, addio all’avvocato Gaetano Baccari

L’avvocato Baccari era molto conosciuto in città ed era tanto apprezzato anche tra i colleghi, che lo stimavano per la competenza nel lavoro e la dedizione alla cultura della legge.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro della città e del web. Sono tantissimi i messaggi che in queste ore stanno comparendo sui social, anche da ambienti istituzionali. “Abbiamo appreso con sgomento e dolore della scomparsa dell’avvocato Gaetano Baccari – scrive in una nota il presidente della Camera Penale di Napoli, Marco Campora – La comunità dei penalisti si stringe intorno al dolore della famiglia e di coloro che lo conoscevano come collega serio e preparato, sempre disponibile e cordiale con tutti”.

L’avvocato Baccari avrebbe compiuto 52 anni il prossimo mese di dicembre. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità forense partenopea. “Un grande professionista – lo ricorda il collega e amico Gaetano Porto, con il quale lavorava insieme nello stesso studio legale – Un uomo dalle spiccate doti umane. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 presso la Chiesa di Nostra Signora di Fatima sita in via Piave.