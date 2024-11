È morto Angelo Correra, il 18enne raggiunto questa mattina poco prima dell’alba da un colpo di pistola alla testa nel corso di un probabile agguato avvenuto in via dei Tribunali. Alle 11 il personale medico dell’ospedale Pellegrini ne ha dichiarato il decesso, come riporta Fanpage.

Napoli, morto Angelo Correra: il 18enne deceduto dopo colpo di pistola alla testa

L’emorragia cerebrale provocata dallo sparo al cervello è stata fatale e i sanitari non sono riusciti a impedirne la morte. Adesso Procura e Polizia indagano per omicidio. Il ragazzo, incensurato, cugino di Luigi Caiafa, il rapinatore 19enne ucciso nel 2020 da un poliziotto, era stato colpito alla testa da un proiettile in via dei Tribunali, nei pressi di piazza Sedil Capuano, durante quella che sembra un’esecuzione a sangue freddo. Nonostante la corsa in ospedale e le preghiere di decine di parenti e amici accalcati all’esterno del pronto soccorso, il 18enne è deceduto.

La Polizia di Stato, intervenuta subito sul luogo dell’accaduto, ha iniziato una prima ricostruzione dei fatti, ascoltando le testimonianze di alcuni presenti. Secondo le primissime ricostruzioni, un uomo si sarebbe avvicinato alla vittima e avrebbe sparato un singolo colpo alla testa prima di allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indaga ora la Squadra Mobile, impegnata a chiarire il movente e a identificare il responsabile. Angelo Correra è la seconda vittima dell’ondata di violenza giovanile a Napoli nel giro di poche settimane dopo il decesso di Emanuele Tufano.