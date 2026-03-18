Napoli, morte di Domenico: la Procura chiede l’interdizione per Oppido e Bergonzoni

Una nuova fase si apre nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Come anticipa Il Mattino, la Procura di Napoli ha avanzato richiesta di misure interdittive nei confronti di due specialisti dell’ospedale Monaldi, coinvolti a diverso titolo nell’intervento di trapianto del cosiddetto “cuore congelato”. Si tratta del primario Guido Oppido e della cardiochirurga Emma Bergonzoni.

I due professionisti risultano indagati con l’accusa di falso in relazione alla cartella clinica del bambino. Il giudice per le indagini preliminari ha già fissato per la fine del mese gli interrogatori preventivi. Sarà in quella sede che i due medici potranno fornire la propria versione dei fatti, mentre verranno esaminate anche le contestazioni formulate dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e dall’aggiunto Antonio Ricci.