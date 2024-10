Si intrufola nella macchina di un automobilista dopo aver molestato una donna e si aggrappa alla portiera con il veicolo in movimento. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, per danneggiamento, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, molesta una donna e poi si intrufola ubriaco nella macchina di un passante: arrestato 26enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un’autovettura che stava circolando con la portiera aperta e una persona aggrappata alla stessa con i piedi a penzoloni. Pertanto sono immediatamente intervenuti constatando che il soggetto aggrappato al veicolo era in evidente stato di alterazione psico-fisica tanto da riuscire a bloccarlo con notevoli difficoltà.

I poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti scoprendo che l’uomo, in stato di agitazione, poco prima, aveva importunato una donna in strada che, nel tentativo di allontanarsi, aveva chiesto aiuto al conducente di un’autovettura che stava transitando in piazza e, proprio in quel momento, il malintenzionato si era intrufolato nell’abitacolo della stessa. Il 26enne, giunto presso gli uffici di polizia, ha minacciato più volte gli operatori intervenuti danneggiando, altresì, la porta di ingresso.