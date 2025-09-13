Nella notte di giovedì la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 46 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, con l’accusa di estorsione in concorso. Per entrambi è scattata anche la denuncia per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Napoli. Minacciato per il parcheggio: “Dammi 2 euro”, arrestati 2 abusivi

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il pattugliamento in via Diaz, sono stati avvicinati da un giovane automobilista. Il ragazzo ha riferito che poco prima, dopo aver parcheggiato, era stato avvicinato dai due uomini che gli avevano imposto il pagamento di 2 euro per la sosta.

I poliziotti hanno immediatamente individuato e bloccato i sospetti, trovando uno di loro in possesso della moneta appena estorta. I due sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.