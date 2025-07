Napoli, minacce per 10 euro: 54enne arrestato per tentata estorsione

Ha minacciato i titolari di un esercizio commerciale per un presunto credito di 10 euro, ed è finito in manette. Un 54enne napoletano è stato arrestato nella mattinata di ieri, giovedì 17 luglio, dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato a Napoli, in via Medina, dove una segnalazione alla Sala Operativa ha indicato la presenza di un soggetto aggressivo all’esterno di un’attività commerciale. Sul posto sono giunti rapidamente gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati Dante, Decumani e Arenella.

Secondo la testimonianza del proprietario, l’uomo pretendeva la restituzione di 10 euro per una mancata erogazione di tabacchi da un distributore automatico. Al diniego, ha dato in escandescenze, lanciando minacce verbali prima di allontanarsi in auto.

Le ricerche si sono attivate subito, e grazie all’intuito e alla conoscenza del territorio, la volante ha rintracciato l’uomo in via Emilio Scaglione. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello con lama da 10 cm. Accompagnato in Questura, per lui sono scattate le manette. Dovrà ora rispondere di tentata estorsione e porto abusivo di arma impropria.