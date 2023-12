Metropark, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è in cerca di nuovi addetti alla sosta a Napoli e Afragola. Al candidato basta avere il diploma. C’è tempo fino al 17 dicembre 2023 per presentare le domande.

I nuovi candidati saranno impiegati presso i parcheggi gestiti da Metropark, come quelli che si trovano in piazza Garibaldi a Napoli, a ridosso della Stazione Centrale, e nella Stazione dell’Alta Velocità di Afragola, utilizzati da mezzi pubblici e privati ed al servizio delle stazioni ferroviarie.

Napoli, Metropark assume parcheggiatori: contratto a tempo indeterminato

Ecco i requisiti richiesti per essere assunti in Metropark Spa come operatore della sosta

Diploma;

Buon uso del pc e delle tecnologie;

Buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad outlook, excel e word per attività di registrazione e imputazione dati;

Manualità nell’utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione;

Sarà considerato requisito preferenziale esperienza pregressa nel ruolo di almeno 12 mesi e conoscenza dei gestionali specifici degli impianti di parcheggio (es. SKIDATA, HUB);

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Completano il profilo: orientamento al cliente, tensione al risultato, problem solving e capacità di integrazione nel team.

Il link per candidarsi come operatore della sosta di Metropark