Visite e consulti medici gratuiti per le donne negli ambulatori all‘Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli. La campagna mira a sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono di migliorare i disturbi di breve termine, ma anche malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Napoli, mercoledì visite gratuite per donne al Policlinico Vanvitelli: come prenotarsi

Mercoledì 18 ottobre, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli – in collaborazione con la Fondazione Onda – offrirà gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi, tra i quali consulenze, colloqui ed esami strumentali. In particolare, l’U.O.C. di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, diretta dalla professoressa Esposito Katherine, garantirà visite endocrinologiche a donne di età inferiore ai 50 anni. Per prenotarsi è sufficiente chiamare il numero 081-5665032.

Inoltre, l’U.O.C. di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione, diretta dal professor Nicola Colacurci, offrirà alle donne in pre e post-menopausa visite ginecologiche, ecografie e PAP-test.

Per accedere alle visite sarà indispensabile prenotarsi inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Infine, l’U.O.S.D. di Cardiologia, diretta dal professor Giovanni Cimmino, garantirà visite di screening cardiologiche, con eventuale ECG, alle donne nei primi 10 anni di menopausa considerate a rischio moderato secondo le scale di rischio vigenti.

Le visite saranno riservate alle pazienti che avranno prenotato chiamando il numero 081-5665144. “Un esempio in più di come l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli si impegna a supportare le donne in ogni fase della loro vita, aiutandole a vivere al meglio con soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze di salute e benessere femminile a tutto tondo: dalla contraccezione alle cure per la fertilità, dai trattamenti per la menopausa alla cura e prevenzione dell’osteoporosi”, conclude il direttore generale Ferdinando Russo.