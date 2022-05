Genitori in rivolta per contro il servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia e primaria “Maria Cristina di Savoia” di Napoli. Attraverso alcune foto, girate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, mamme e papà hanno documentato le condizioni in cui vengono serviti i pasti ai bambini: pollo crudo, insalata non pulita, primi piatti freddi.

Mensa da incubo a Napoli: la denuncia dei genitori

Nell’occhio del ciclone gli standard igienico-sanitari della ditta incaricata della refezione scolastica nell’istituto partenopeo che sorge nei pressi del Corso Vittorio Emanuele di Napoli. “Questo è il pasto di oggi arrivato alla scuola infanzia e primaria Maria Cristina di Savoia – racconta uno dei genitori. Pollo crudo e insalata non lavata per i bambini piccoli! Persino i bambini stessi si sono rifiutati di mangiare. Pensi che queste sono le pietanze preferite di mia figlia ma ha preferito fare il digiuno”.

Le reazioni

Del caso si è subito interessato il consigliere Borrelli, che ha scritto un post sui suoi profili social. “Abbiamo allertato l’Asl che dovrà effettuare scrupolosi controlli sulle ditte che si occupa del servizio mensa nell’istituto scolastico in questione e capire se vi siano stati allarmi anche in altre scuole – ha dichiarato il politico -. I controlli dovranno essere ampi, partendo dalle ditte per arrivare alle singole scuole dove avviene lo scodellamento dei pasti. Su queste cose non si scherza. Attendiamo aggiornamenti sul caso”.