È in corso dalle prime ore dell’alba un’operazione “alto impatto” nel rione Sanità, a Napoli. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine che si avvalgono di elicottieri e unità cinofile in cerca di droga e di armi.

Napoli, maxiblitz delle forze dell’ordine nel Rione Sanità: caccia ad armi e droga

Da parte dei carabinieri effettuate decine di perquisizioni. Rinvenuti finora: un’arma da sparo (pistola Vector cp 1 cal. 9), celata nella corte di una delle abitazioni oggetto di perquisizione. Era nascosta in una sacca da rider.

Nella sacca anche bilancini di precisione e 63 dosi di crack in una provetta; un coltello a scatto sequestrato a carico di minore seguito perquisizione effettuata nel corso di posto di controllo. Denunciato un minorenne per guida senza patente. Nei guai anche un uomo per possesso documenti falsi (anche una carta identità elettronica contraffatta). In campo anche Axel, cane antidroga del Nucleo Cinofili di Sarno