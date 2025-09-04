Un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Vicaria e Sanità ha portato a un importante sequestro di armi nella serata di ieri, mercoledì 3 settembre. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato con gli uomini della Squadra Mobile – sezione “Falchi” – e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, era finalizzata al contrasto della devianza giovanile e della circolazione di armi illegali.

Napoli, maxi blitz della Polizia: scoperto arsenale nascosto nella zona delle “Case Nuove”

Durante i controlli, nella zona delle “Case Nuove”, gli agenti hanno rinvenuto sei pistole – cinque semiautomatiche e una a tamburo – di cui alcune con matricola abrasa e quattro risultate provento di furto. Le armi erano occultate con estrema cura: nascoste all’interno di una cassetta postale, dotata di un sofisticato congegno elettronico a batterie e celata dietro un vano portalettere. Il ritrovamento comprende anche numerose munizioni di vario calibro, parte delle quali già inserite nei caricatori, rendendo le pistole pronte all’uso.