Tafferugli davanti alla sede Rai di Fuorigrotta, a Napoli. Questa mattina durante un presidio pro Palestina in via Marconi, attivisti e forze dell’ordine sono venuti a contatto sfociando in scontri violenti. Ci sono stati spintoni e manganellate.

Napoli, manifestazione pro Palestina fuori sede Rai: partono cariche della Polizia

Secondo quanto si apprende, la polizia ha caricato almeno tre volte i manifestanti tra i quali risultano almeno due feriti con lesioni alla testa.

Il presidio, al quale hanno partecipato più 500 persone, è stato convocato da Potere al Popol, Rete per la Palestina Libera e disoccupati con l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per esprimere il proprio dissenso verso il comunicato dell’amministratore delegato dell’azienda letto, in diretta su Rai 1, da Mara Venier dopo che il cantante Ghali aveva polemizzato a distanza, a Domenica In, con l’ambasciatore israeliano a Roma.

Quando gli attivisti si sono avvicinati al cancello di ingresso della sede di via Marconi, chiedendo di incontrare qualche dirigente, la polizia si è messa in tenuta antisommossa e dopo pochi secondi sono partite le cariche. Le richieste sono quelle di un immediato stop alle incursioni di Israele a Gaza.

