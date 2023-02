Ennesimo incidente a Mergellina. Questa volta una coppia è stat travolta sulle strisce pedonali nella notte tra domenica e lunedì a piazza Sannazaro, a pochi metri dal luogo in cui perse la vita a settembre Giuseppe Iazzetta.

Napoli, auto pirata travolge coppia: 40enne in fin di vita

Le vittime sono un 40enne e una 37enne, entrambi della provincia di Avellino. Come spiega il Mattino, avevano da poco finito di mangiare una pizza e stavano attraversando la piazza quando sono stati investiti e sbalzati da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. A riportare le conseguenze più gravi il 40enne, attualmente ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. La donna, invece, con frattura al bacino e traumi su tutto il corpo, è all’Ospedale del Mare.

A ritrovare i due fidanzati sull’asfalto è stato Francesco Basile, uno dei lavoratori dello Chalet di Mergellina che già vissuto l’incubo di Elvira, la collega e amica investita mortalmente da un centauro in via Caracciolo la notte tra il 28 e il 29 agosto. «L’uomo era inerme – racconta a Il Mattino -, la donna chiedeva aiuto». Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Municipale della sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano.

La dinamica

Dai primi rilievi è emersa la dinamica. Sembrerebbe che la coppia sia stata notata da un auto che si era fermata per consentire loro il passaggio e subito dopo, invece, una seconda auto, dopo il sorpasso della prima, li avrebbe colpiti fuggendo via. Nelle prossime ore, verranno analizzate le immagini della videosorveglianza e le testimonianze registrate dagli uomini di Muriano. L’auto pirata sarebbe una Fiat 500 condotta da un 24enne, che nel corso della notta è poi tornata sul luogo dell’incidente per mettersi a disposizione dell’autorità. Il giovane dovrà rispondere di lesioni gravissime e omissione di soccorso.