Un uomo è morto nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio, all’interno del terminal aliscafi del Molo Beverello, nel cuore del porto di Napoli, dopo aver accusato un improvviso malore. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto, già noto nella zona perché avrebbe frequentato più volte la struttura nelle ultime settimane.

Napoli, malore fatale al Molo Beverello: uomo muore nel terminal aliscafi

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30. L’uomo si trovava nei pressi di una delle biglietterie delle compagnie di navigazione che operano nell’hub portuale dei mezzi veloci quando, all’improvviso, si sarebbe accasciato al suolo davanti ai presenti.

Alcune persone presenti nel terminal si sono accorte della situazione e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.