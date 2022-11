Madre e figlia arrestati per spaccio di droga. E’ successo a Ponticelli, in via della Metamorfosi. I militari dell’Arma della Tenenza di Cercola hanno sorpreso le due donne mentre cedevano una dose di marijuana. Il genitore ha 40 anni, la ragazzina appena 14.

Ponticelli (Napoli), sorprese a spacciare: mamma e figlia di 14 anni arrestate

I militari dell’Arma sono intervenuti durante un giro di pattuglia. Dopo la scoperta, poi, gli uomini della Benemerita hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione delle due donne, sempre a Ponticelli: lì, i militari dell’Arma hanno rivenuto altre 10 dosi di droga, tra marijuana e hashish, oltre a vario materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente.

Sotto sequestro anche 50 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Per la madre, la 40enne, già nota alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli, dove è in attesa di giudizio per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La 14enne, invece, è stata denunciata per lo stesso reato alla competente Autorità Giudiziaria e affidata al padre. Informato anche il Tribunale dei Minori.