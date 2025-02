Napoli, l’ultimo saluto al giornalista Fabio Postiglione: funerali oggi nella sua città

Fabio Postiglione è tornato a Napoli per l’ultimo saluto. Oggi, alle 15, nella Chiesa Santissima Trinità di via Tasso, familiari, amici e colleghi si sono riuniti per dargli l’addio. La messa è stato officiata da don Gennaro Matino, sacerdote che lo ha visto crescere sia come uomo che come professionista.

Napoli, l’ultimo saluto al giornalista Fabio Postiglione

“Salutarlo sarà la cosa più difficile della mia vita, ma sono certa che ci rincontreremo. L’amore non muore”, ha detto il parroco in ricordo del giornalista. Postiglione ha perso la vita lo scorso 28 gennaio in un drammatico incidente stradale. Stava percorrendo la A52 in direzione Venezia, in sella alla sua moto, quando è stato travolto da un’auto all’altezza di Cologno Ovest. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante i soccorsi immediati, è morto poco dopo all’ospedale San Raffaele.

Tra i più preparati cronisti di giudiziaria e nera, Postiglione aveva iniziato la sua carriera a Napoli, al quotidiano Roma, sotto la guida di Antonio Sasso. Nel 2009 aveva ottenuto il tesserino da giornalista professionista, per poi passare al Corriere del Mezzogiorno, dove nel 2019 aveva curato l’edizione lucana. L’anno successivo era approdato al Corriere della Sera, trasferendosi in Lombardia. Viveva a Milano con la moglie Valentina Trifiletti, anche lei giornalista di Mediaset.

L’amore per Napoli e la sua squadra

Napoli era la sua città, il luogo in cui aveva mosso i primi passi e che non aveva mai dimenticato. Grande tifoso azzurro, anche dopo il trasferimento a Milano tornava spesso allo stadio Maradona per seguire la sua squadra del cuore. Un amore che veniva subito dopo quello per la moglie e per la madre, alla quale era profondamente legato, soprattutto dopo la perdita prematura del padre.