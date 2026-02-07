Napoli, si sente male alla guida in viale Maddalena e si schianta: muore 55enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri in viale Maddalena, a breve distanza dall’aeroporto di Capodichino. Un automobilista di 55 anni, fermo al semaforo mentre attendeva di svoltare in via Filippo Maria Briganti, è stato colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità un attacco cardiaco. A causa delle convulsioni, il veicolo si è rimesso in movimento senza controllo, percorrendo viale Maddalena in senso opposto e finendo per impattare violentemente contro un camion.

Un agente della Polizia Locale che si trovava nelle vicinanze è intervenuto tempestivamente, contattando il 118 e cercando di prestare i primi soccorsi con l’aiuto di un infermiere di passaggio. Sul posto sono poi giunti ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.