Napoli, lotta della Polizia di Stato ai parcheggiatori abusivi: bloccati e denunciati in 20

Prosegue l’attività di contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia dei veicoli, nell’ambito delle iniziative pianificate in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Sono 20 i denunciati.

Napoli, contrasto ai parcheggiatori abusivi: 20 denunciati

Nell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti si è ulteriormente intensificata l’azione delle forze dell’ordine e della polizia locale di Napoli, con il supporto degli ausiliari dell’azienda napoletana di mobilità (Anm). Dal 28 ottobre al 2 novembre, con l’ausilio di carri gru, sono state poste in essere una serie di operazioni straordinarie mirate alla prevenzione del fenomeno con una concentrazione delle attività in alcune aree strategiche della città, tra cui piazzetta San Carlo all’Arena, piazza Cavour, via Verdi, Piazza Municipio, Piazza Matteotti, stazione Centrale, corso Meridionale, corso Lucci, via Ferraris, via Santa Lucia, via Nazario Sauro, Port’Alba, via Costantinopoli, piazza Bellini, nonché nei pressi dei Cimiteri di Santa Maria del Pianto, Fuorigrotta, San Giovanni, Secondigliano, Chiaiano e Soccavo.

Sono stati effettuati controlli di persone (33) e di veicoli (127). Sono stati rimossi 106 veicoli, elevati 282 verbali per violazioni al Codice della Strada, effettuati 537 accertamenti di violazioni nelle aree delimitate dalle strisce blu. Inoltre, sono stati sanzionati 16 soggetti per l’esercizio abusivo di parcheggiatore e 20 denunciati per recidiva nella medesima attività illecita. Anche nella giornata di domenica, 3 novembre, in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Atalanta, sono stati sanzionati ulteriori 5 parcheggiatori abusivi e 3 di essi sono stati denunciati per recidiva. Inoltre, sono stati elevati 115 verbali per infrazioni al codice della strada e rimossi 75 veicoli con carri attrezzi, di cui 15 scooter. Non sono mancate contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e sequestri di bottiglie in vetro messe in vendita senza le autorizzazioni previste.