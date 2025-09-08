Presso l’aeroporto di Napoli-Capodichino, l’Unità Operativa Aeroporto ha intensificato i controlli sul servizio di trasporto passeggeri per contrastare il fenomeno del noleggio con conducente e dei taxi irregolari.

Napoli, lotta ai trasporti fuorilegge a Capodichino: confiscato taxi abusivo

Nel corso delle verifiche, è stata individuata un’autovettura già sottoposta a sequestro per trasporto abusivo di passeggeri, sorpresa nuovamente in circolazione. Il veicolo è stato confiscato definitivamente ai sensi dell’articolo 213 del Codice della Strada, che prevede la sottrazione dei veicoli in caso di reiterata violazione di sequestro amministrativo.

Multati quattro negozi e due verbali per abbandono di rifiuti

Parallelamente, l’Unità Operativa Stella ha effettuato controlli in diverse zone del centro cittadino, tra cui via Santa Teresa degli Scalzi, Piazza Cavour, Calata Capodichino, Piazza Gravina e via Lieti. Nel complesso sono stati elevati sei verbali: quattro per occupazioni abusive di suolo pubblico e due per esercizio di attività commerciale senza autorizzazione, in base alla Legge Regionale 7/2020 che disciplina la vendita ambulante. Durante i controlli sono stati anche disposti sequestri e donazioni di merce deperibile, oltre al sequestro di capi di abbigliamento venduti senza licenza.

L’attività delle unità operative ha incluso anche verifiche sul corretto smaltimento dei rifiuti in via Santa Teresa degli Scalzi e Piazza Cavour, con 10 accertamenti e l’emissione di due verbali per violazioni del regolamento comunale sul conferimento e abbandono illecito dei rifiuti. I controlli confermano l’impegno dell’amministrazione locale nel contrastare l’abusivismo commerciale e il rispetto delle norme di sicurezza e tutela dei cittadini.