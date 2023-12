A Napoli un litigio, per motivi ancora da accertare, è degenerato in una violenta aggressione. A un 59enne napoletano gli è stato staccato parte dell’orecchio a morsi in via Calata Capodichino da una persona con cui aveva discusso.

Napoli, lo colpisce alla testa con un pugno e poi gli stacca a morsi l’orecchio: ferito 59enne

La vittima, ferita gravemente al padiglione auricolare, è stata medicata al Cto di Napoli, dove poi sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capodichino che hanno ascoltato la versione dei fatti del ferito.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare il 59enne, al culmine di una lite con una persona, è stato colpito con un pugno alla testa. Poi, l’aggressore gli ha strappato una parte dell’orecchio con un morso.

Il ferito, dopo le cure mediche, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i militari della compagnia Stella per chiarire sia la dinamica, sia il movente alla base dell’aggressione. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo in cui è avvenuto il ferimento al fine di identificare l’autore del gesto.