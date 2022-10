Litigano in una nota discoteca di via Coroglio. Il giorno dopo uno dei due incontra l’altro a piazza Carlo III e lo accoltella con diversi fendenti. E’ quanto accaduto a fine settembre secondo la ricostruzione effettuata dalla Procura di Napoli che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari ai danni di un 21enne, C.G., classe 2001.

Napoli, litigio in discoteca prosegue il giorno dopo: accoltellato in piazza Carlo III

Il ragazzo finito in manette è gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate. Il ragazzo forse meditava propositi di vendetta, forse ha incontrato di nuovo il suo rivale per caso. Fatto sta che l’aggressore ha pensato di regolare i conti col sangue. In base a quanto emerso dalle indagini effettuate dl commissario di Polizia “Vasto Arenaccia”, vittima e accoltellatore si erano incontrati la sera del 24 settembre nella discoteca “Riva Club” di via Coroglio a Napoli.

Una lite probabilmente scatenata da futili motivi, che sembrava chiusa lì. E invece ha avuto un drammatico epilogo il giorno dopo, il 25 settembre. La vittima, trovandosi in Napoli alla piazza Carlo III, è stata raggiunta dall’autore del reato. Quest’ultimo, con la scusa di riappacificarsi, si è avvicinato all’altro giovane, ha poi estratto un coltello e l’ha colpito con diverse coltellate fino a lasciarlo a terra sanguinante. Un episodio di movida violenta che ha subito messo in moto la macchina delle indagini concluse con l’identificazione del 21enne e il suo arresto ad opera della Polizia.