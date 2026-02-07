Momenti di paura nella giornata di ieri a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 63 anni, napoletano e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate.

Napoli, lite violenta in strada: accoltella padre e figlio, arrestato 63enne

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio in via Giovanni Antonio Campano, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una violenta lite in strada.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo di 58 anni e il figlio 30enne erano stati aggrediti dal 63enne, che li avrebbe colpiti con un coltello e un bastone al termine di una discussione scaturita per futili motivi. Anche l’aggressore è rimasto ferito durante la colluttazione.

L’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia. Il coltello e il bastone utilizzati nell’aggressione sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.