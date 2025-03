Momenti di panico ieri pomeriggio nei pressi della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, affollato di cittadini e turisti. Intorno alle 17:45, una sparatoria sarebbe scaturita da una lite tra due persone nei pressi delle giostre.

Napoli, lite con spari vicino alla Rotonda Diaz: un ferito, fermato un uomo

Un uomo è stato raggiunto da un proiettile e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le forze dell’ordine hanno fermato una persona, ora sotto interrogatorio in caserma, mentre proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso una ferma condanna per l’episodio e ha disposto un rafforzamento immediato dei controlli nella zona. La questione sarà approfondita nel prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, vista la gravità dell’evento avvenuto in un’area così frequentata.