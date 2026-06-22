Slitta di una settimana l’avvio dei lavori di manutenzione programmati sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli, nel tratto compreso tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei. Lo comunica l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM), precisando che gli interventi non inizieranno più il 22 giugno, come inizialmente previsto, ma prenderanno il via il 29 giugno per concludersi il 14 settembre.

Linea 1 Metro Napoli, rinviati i lavori tra Piscinola e Colli Aminei: interventi al via dal 29 giugno

La decisione comporta il regolare funzionamento del servizio nella settimana compresa tra il 22 e il 28 giugno. Le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone resteranno quindi aperte al pubblico e i treni continueranno a circolare senza modifiche agli orari o alle modalità di esercizio.

Secondo quanto spiegato da ANM, il rinvio è stato determinato da esigenze tecniche sopraggiunte che richiedono il completamento di alcune attività preliminari indispensabili per garantire il corretto supporto alle operazioni previste sui binari.

L’azienda ha inoltre assicurato che nei prossimi giorni saranno diffusi tutti i dettagli relativi alla nuova organizzazione del servizio durante il periodo dei lavori. In particolare verranno comunicati gli orari delle corse monodirezionali della Linea 1 nelle fasce mattutine e serali, oltre ai percorsi e agli orari delle navette sostitutive che entreranno in funzione durante l’intervento.