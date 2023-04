Lavorano per Uber: vengono minacciati e picchiati da loro colleghi. Sono le immagini choc documentate da una telecamera e riportate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook.

Napoli, tassisti lavorano per Uber: minacciati e picchiati da colleghi

Secondo quanto raccontato da un collega delle persone coinvolte negli scontri che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la notte tra il 17 ed il 18 aprile due tassisti sarebbero stati aggrediti al Corso Umberto, nel cuore della città, da alcuni loro colleghi. Il motivo sarebbe legato al fatto che i due lavorerebbero con un radiotaxi partner di Uber. Un “tradimento” per la categoria che alcuni tassisti hanno deciso di punire con un pestaggio.

Nel filmato si vedono due persone afferrate per le braccia da un gruppo di tassisti e trascinate vie tra le urla. “Una violenza assurda ed ingiustificata che non si può assolutamente tollerare. Gli aggressori vanno tutti identificati e denunciati. Ci aspettiamo condanne severe – ha commentato Borrelli assieme al conduttore de La Radiazza – Chi vuol far prevalere le proprie ragioni affidandosi alla violenza, non può nemmeno essere ascoltato e va isolato”.