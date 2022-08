È terminato l’esame autoptico sul corpo della piccola Lavinia Trematerra. Nella giornata di ieri, il pubblico ministero di Monaco, che sta seguendo la vicenda, ha dato il nulla osta al trasferimento della salma per i funerali che saranno celebrati nella giornata di sabato a Napoli.

La piccola Lavinia morta in Germania, fissati i funerali

La bimba di 7 anni, in vacanza nella città di Monaco di Baviera insieme ai genitori, è deceduta colpita da una statua di marmo posizionata nel giardino dell’albergo. La tragedia è accaduta nel pomeriggio dello scorso venerdì 26 agosto in Germania.

La piccola Lavinia, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, non è morta sul colpo. La bimba è stata soccorsa e trasportata all’Ospedale di Monaco Schwabing, ma non ce l’ha fatta ed è morta qualche ora dopo per le lesioni riportate. Sulla vicenda, le autorità tedesche hanno aperto un’indagine. Tantissimi i messaggi di solidarietà e di vicinanza alla famiglia per la terribile tragedia che l’ha colpita. Grande dolore a Napoli, dove la famiglia è molto conosciuta.

Condoglianze arrivano anche dal Formez PA: “A volte le parole non bastano – scrive il centro di formazione sulla sia pagina Facebook – ad esprimere il nostro dolore e lo sgomento, davanti a qualcosa che accade e che non si riesce a spiegare. Tutta la comunità del Formez è profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra Valentina Poggi. Una tragica fatalità ha portato via la piccola e innocente Lavinia. A Valentina, a suo marito Michele, a tutti i parenti, agli amici e a coloro che la conoscevano, vanno le nostre sincere condoglianze, la nostra vicinanza e un grande abbraccio. Il loro dolore è anche il nostro”.