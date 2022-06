Sta facendo discutere un video apparso su Tik Tok e rilanciato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli sulle istruzioni fornite da una giovane mamma napoletana che ha l’abitudine di lavare i figli a mare.

Napoli, lava i figli a mare: critiche dal web

La donna ha replicato ad alcune critiche ricevute dagli utenti di Tik Tok. Una, in particolare, aveva puntato il dito contro l’abitudine di usare shampoo e bagnoschiuma in spiaggia libera per “docciare” i bambini. Una pratica non del tutto ortodossa, che non garantisce il rispetto delle norme igieniche né per gli altri bagnanti né per i piccoli.

“Metto i miei figli su un lettino – spiega la giovane mamma -, prendo le bottiglie d’acqua che ho fatto riscaldare al sole tutta la mattina. Poi faccio una bella insaponata, li sciacquo, li faccio asciugare al sole, li pettino e li vesto. Infine una bella merenda e tornano a casa sistemati, senza un briciolo di sabbia”. L’autrice del filmato aggiunge tra l’altro che per lei è un modo di lavarsi del tutto normale: “Non so voi cosa facciate nel 2022, ma noi siamo cresciuti così, si è sempre fatto”.