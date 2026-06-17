Arrestato durante festa di battesimo a Marechiaro. In manette 27enne ricercato dal novembre 2024 per il tentato omicidio di Giuseppe Orefice, esponente dell’omonimo clan attivo nell’area di Castello di Cisterna. Sul giovane pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Napoli per una condanna a 10 anni di reclusione.

Napoli, latitante preso a Marechiaro: stava festeggiando il battesimo del figlio di un amico

L’uomo è stato rintracciato all’interno di un noto ristorante, dove stava partecipando al battesimo del figlio di un amico. I militari della sezione operativa di Castello di Cisterna sono arrivati a lui dopo un’attività di monitoraggio della sua rete di contatti e dei suoi spostamenti.

Una volta individuato nel locale, i carabinieri hanno atteso che si allontanasse dagli altri invitati per intervenire. Secondo quanto ricostruito, il 27enne avrebbe valutato la possibilità di fuggire gettandosi in mare, senza però tentare la fuga.

Insultati i carabinieri durante l’arresto

L’arresto è stato eseguito senza particolari difficoltà, mentre alcuni presenti avrebbero reagito al blitz con insulti e atteggiamenti ostili nei confronti dei militari. Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, dove sconterà la pena prevista.