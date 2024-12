Napoli, “ladri di Natale” scatenati: giovani incappucciati smontano albero in via Toledo

Ladri di addobbi natalizi scatenati tra Napoli e nella provincia. Le ultime immagini documentano un furto in Via Toledo a Napoli. Un gruppo di balordi incappucciati si arrampica su una scala per trafugare un albero che componeva un addobbo di una attività commerciale. La banda ha agito indisturbata nonostante la via fosse trafficata. Una volta preso, l’albero è stato poi trascinato per diversi metri.

Napoli, ladri di addobbi natalizi scatenati: giovani incappucciati smontano albero in via Toledo

Le immagini di videosorveglianza, però, hanno immortalato la scena. Un episodio non sporadico. Settimana scorsa, stessa sorte è capitata a un parrucchiere di Giugliano che si è visto sottratto due cappelli giganti di Babbo Natale luminosi posti all’esterno della propria attività. Immagini, queste, che girano sui social e i cui post raccolgono decine e decine di commenti. Tanta l’indignazione per un fenomeno che non è nuovo in Campania e che accenna a diminuire.