Sotto una pioggia battente, con le campane che suonavano e decine di palloncini legati all’ingresso, si sono celebrati i funerali di Antonella Fragiello, la modella 37enne di Casoria morta a causa del cancro contro il quale lottava da tempo.

Napoli, lacrime e palloncini bianchi per la modella stroncata da tumore

La cerimonia si è svolta stamattina, alle 12, presso la Chiesa di San Tommaso, in via Transversa, a San Pietro a Patierno, tra la commozione dei presenti. Un sagrato gremitissimo di persone, in un silenzio composto, ha atteso l’arrivo della bara – completamente bianca – per dare l’ultimo saluto.

Quella di Antonella è una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile in chi la conosceva e le voleva bene. La giovane modella è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro alle ovaie, lo stesso male che uccise anni fa sua madre. Un tragico destino che ha unito madre e figlia anche nella morte.

Straziante l’uscita della bara: la salma è stata fatta avanzare nel silenzio, fatto di lacrime e commozione, interrotto per pochi istanti dall’applauso dei presenti. Infine il lancio dei palloncini bianchi, un gesto con cui amici e parenti hanno voluto accompagnare simbolicamente Antonella nel suo ultimo viaggio.