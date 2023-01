Si terranno questa mattina a San Pietro a Patierno, i funerali di Antonella Fragiello, 37 anni, la modella ed ex ex finalista di Miss Italia nel 2004 morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’omelia verrà celebrata alle 12 nella chiesa di San Tommaso in via Transversa.

Napoli, Antonella morta a 37 anni: lo stesso male aveva ucciso la madre

Modella, protagonista di diverse campagne pubblicitarie, organizzatrice di una tappa del concorso Miss Italia nel 2014 sul lungomare di Napoli, Antonella lascia un vuoto enorme in chi l’ha conosciuta e ne ha potuto apprezzare la bravura oltre che la professionalità. In tantissimi, infatti, le hanno dedicato parole d’affetto in queste ore sui social: c’è chi la ricorda come una donna solare, buona e altruista con il prossimo; e anche chi racconta un aneddoto che la vede protagonista.

“Anche se ultimamente i nostri incontri si erano ridotti a semplici e repentini parcheggi nel nostro viale, rimane in me il tuo stupore quando mi dicevi:”Quanto sei cresciuto!”. Sei stata un esempio. Adesso, stammi vicino anche tu. So che su di te posso contare”, scrive Luigi.

Da tempo Antonella combatteva contro il cancro, una malattia che l’ha consumata e l’ha sottratta all’affetto dei suoi familiari ma anche degli amici. Con lei c’è sempre stato suo marito Carlo, che le è sempre stato accanto, dandole forza e coraggio. Lo stesso male, un cancro alle ovaie, aveva ucciso la sua mamma alcuni anni fa.

Meno di una settimana fa l’ultimo post che la 37enne aveva scritto su Facebook. Una dedica a suo marito, con cui era convolato a nozze nel 2021: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non pensi a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”. Parole che oggi risuonano più forti che mai.