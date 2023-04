La segue, poi le punta un coltello alle spalle, la costringe ad entrare a casa e a consegnare la borsa. Poco dopo è stato però bloccato da un amico della vittima e arrestato dagli agenti di Polizia intervenuti in via Bari, nel quartiere Vasto. A finire in manette R.N., 43enne di Casoria.

Napoli, la segue fin dentro casa e poi la rapina: bloccato da un amico

Ieri pomeriggio gli uomini del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Bari per una segnalazione di un uomo che era stato bloccato a seguito di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che lo stesso aveva seguito una donna per poi introdursi nel suo appartamento di piazza Nazionale.

E qui è entrato in azione. Con la minaccia di un coltello, il 43enne l’ha rapinata della borsa per poi darsi alla fuga a piedi. Il malvivente, però, è stato bloccato, poco dopo, da un conoscente della donna e poi è stato consegnato alle forze dell’ordine. Il casoriano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata, mentre la borsa è stata restituita alla proprietaria.