Da anni, ormai, Halloween ha conquistato anche l’Italia. Negozi e locali di ogni genere, da nord a sud, si sono fatti coinvolgere dall’atmosfera festosa, impreziosendo le loro vetrine e proponendo articoli a tema per celebrare questa festività originaria degli Stati Uniti.

Napoli, la pasticceria Armando Scaturchio lancia i “tautielli” per Halloween

Tra questi, spicca l‘Antica Pasticceria Armando Scaturchio, un’icona della Pignasecca, nel cuore di Napoli. Quest’anno, in occasione di Halloween, ha lanciato i “tautielli”: dolci dal singolare aspetto di piccole bare, un vero e proprio omaggio al tema della morte.

Il termine “tauto” deriva dal napoletano, dove indica proprio la “cassa da morto”, e sottolinea il legame profondo di questa creazione con le radici e la cultura partenopea. Come rivela il titolare della pasticceria in un video su TikTok, questi particolari dolci sono realizzati con una soffice base di pan di Spagna, sagomata come una bara e generosamente farcita con il cioccolato.

Sulla sommità della bara, troneggia una croce anch’essa realizzata con il cioccolato. Nel video, il proprietario della pasticceria garantisce con un sorriso che “più ne mangi, più la vita si allunga”. E così, tra il gioco e il gusto, Napoli si unisce all’entusiasmo per questa festa, dimostrando ancora una volta il suo spirito creativo.