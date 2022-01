Arriva a Napoli la ministra Lamorgese e in Prefettura firma il patto per la sicurezza. Parlando dei sistemi di videosorveglianza ha detto: “Solo il 75 per cento delle telecamere è funzionante a Napoli. C’è bisogno di un monitoraggio del loro funzionamento” e poi ha invitato il sindaco Manfredi a presentare nuovi progetti in tal senso.

La ministra dell’Interno è in città per la sigla dell’Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città.