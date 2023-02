Non c’è pace per la Galleria Vittoria di Napoli. Dopo due giorni di chiusura per consentire lo smontaggio delle impalcature per il rifacimento della facciata, questa mattina il tunnel chiude di nuovo per un incendio. Ad andare a fuoco – secondo le primissime informazioni – cinque auto e un motorino, per cause ancora da accertare. Le fiamme sviluppate dopo il rogo avrebbero rapidamente riempito la galleria rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Napoli, la maledizione della Galleria Vittoria: chiusa per incendio

Non è chiaro se ci siano feriti. A riportare la notizia in anteprima è il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che sulla sua pagina ha postato un video delle operazioni di chiusura. Decine gli automobilisti costretti a ingranare la retromarcia per non restare intrappolati nel tunnel. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale.

Si tratta di un’ulteriore disagio per la viabilità. Già negli ultimi due giorni, causa lavori, gli utenti hanno dovuto ricorrere a percorsi alternativi. Ad alimentare i problemi di traffico anche i lavori in corso nei pressi di via Colombo, a pochi metri dal porto, per la realizzazione dell’elettrodotto.

Il precedente

Non è chiaro se nell’incendio di questa mattina si siano registrati feriti e quanto tempo occorrerà per ripristinare la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia. Un episodio simile si verificò nell’ottobre del 2017 quando a prendere fuoco fu una vettura in transito sotto la Galleria. Anche in quella circostanza fu disposta la chiusura dell’asse viario per ragioni di sicurezza.