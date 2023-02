Il gruppo Grimaldi ha avviato un’importante campagna di assunzione per il proprio personale. Sono aperte le candidature per la selezione di circa 600 figure per diverse mansioni di bordo in tutte le sezioni – hotel, macchina, e coperta, che entreranno a far parte di equipaggi altamente qualificati impiegati su navi moderne dedicate al trasporto di passeggeri e merci.

Napoli, la Grimaldi Lines cerca personale: 600 nuovi posti di lavoro

La compagnia armatoriale partenopea possiede e gestisce una flotta in costante crescita, ed impiega le sue navi su servizi regolari attivi 12 mesi all’anno. Essere parte degli equipaggi Grimaldi rappresenta un’importante occasione: il Gruppo, da sempre attento alle proprie risorse umane di mare, si impegna a premiare quelle più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di navi fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo.

Come candidarsi

Uno dei principali strumenti utilizzati dal Gruppo per il reclutamento del personale è il portale web Grimaldi Lavora con noi, un servizio online gratuito dedicato alle carriere e selezioni, attraverso il quale è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi a quelle di interesse. Tramite la sezione Grimaldi Lavoro del sito web www.grimaldi.napoli.it, infatti, i candidati interessati a lavorare in Grimaldi Group possono prendere visione delle opportunità di impiego disponibili, e rispondere online agli annunci, inviando il curriculum vitae attraverso l’apposito modulo telematico.

Le figure ricercate per il personale di bordo

Addetto alla Gestione Amministrativa e Finanziaria di Società Controllate con distacco all’estero;

Allievo Ufficiale di Coperta;

Allievo Ufficiale di Macchina;

Comandante (con esperienza nel settore Ro/Ro);

Commissario di Bordo;

Giovanotto di macchina;

1°Ufficiale di coperta;

1° Ufficiale di macchina;

Ufficiale di macchina;

Ufficiale di Navigazione;

Marinai;

Mozzo;

Nostromo;

Operaio meccanico;

Ottonaio;

Personale Medico;

Piccolo di Cucina.

Le figure ricercate per il personale di terra (NAPOLI)

Amministratore di Sistema;

Ingegnere Elettrico;

Junior Help Desck Specialist;

Web Developer;

Network Engineer.

L’azienda, inoltre, è sempre interessata a valutare le candidature di eventuali risorse da impiegare a bordo delle navi, e di professionisti e giovani neolaureati, a cui offrire l’opportunità di intraprendere un’esperienza professionale presso le sedi portuali ed amministrative, sia italiane che internazionali, del Gruppo.