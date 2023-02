E’ polemica per un video pubblicato dalla TikToker Rita De Crescenzo che “sponsorizza” l’acquisto di un montone in stile Matteo Messina Denaro. A segnalare il filmato è un utente al parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, la De Crescenzo “sponsorizza” lo stile Messina Denaro: è polemica

Già nei giorni scorsi alcuni commercianti partenopei erano finiti sotto i riflettori per la vendita di capi di abbigliamento presentati alla clientela come “quelli di Messina Denaro”. Si trattava soprattutto di soprabiti, precisamente montoni, simili a quello indossati dal boss di Cosa Nostra al momento della sua cattura.

Nonostante le critiche dei giorni scorsi, la TikToker Rita De Crescenzo non si è sottratta alla moda diffusasi in queste settimane dove l’immagine del capomafia è stata amplificata dal clamore mediatico conseguente al suo arresto. “Me l’ha mandato a me, per spedizione dal carcere – ironizza la De Crescenzo -. In realtà l’ho comprato ieri sul rettifilo”.

Dura la reazione degli utenti, tra cui quello che ha segnalato il video al parlamentare Borrelli. “Francesco, era ovvio che la De Crescenzo non potesse esimersi nell’entrare nel circuito del Matteo Messina Denaro Style in onore di questo boss sanguinario. Tu ti stupisci visti i suoi precedenti con i clan? Io no?”