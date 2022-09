Un endorsement inatteso da parte della Tik Toker che da sempre si dice vittima delle sue denunce. Rita De Crescenzo invita a votare il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Le motivazioni che però adduce a sostegno dell’elezione dell’esponente di Europa Verde sono ambigue.

Napoli, la De Crescenzo invita a votare Borrelli: “Può darsi che sale e ci fa stare quieti”

In un video apparso sui suoi canali social, la Tik Toker – di recente finita nell’occhio del ciclone per l’inaugurazione del suo negozio che sarebbe avvenuta senza autorizzazione – si mostra ai suoi follower mentre stringe tra le mani un “santino” elettorale che raffigura il volto di Borrelli. “Diamogli una mano e votiamolo perché tante cose belle le fa – esordisce la showgirl dei social – e le fa anche se ha un accanimento su di me. Che dio lo benedica, verrà un giorno in cui si inginocchierà e chiederà scusa e perdono a tutti”.

“Vi chiedo questa gentilezza – prosegue la De Crescenzo nel suo personalissimo appello al voto – può darsi che diventa quello che deve diventare e ci fa stare quieti. Anche a me, che non ho fatto niente di male e sono però sempre giudicata da lui”. Il consigliere regionale, chiamato in causa, non ha al momento rilasciato commenti su questo insolito endorsement. Borrelli non ha mai fatto mistero di condurre una battaglia contro l’immagine che la Tik Toker dà della città di Napoli pronunciandosi spesso sugli eventi pubblici che l’hanno vista protagonista e sulla vicenda del figlio, portatole via dagli assistenti sociali.